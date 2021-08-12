富邦金(2881)旗下富邦產疫情期間簽單保費收入年增13%，簽單市占率25.3%，續蟬聯市場龍頭。該公司致力創新理賠服務，繼「車禍事故現場即刻付款」、「理賠金代墊醫療費用服務」後，再推出「當日結案、當日付款」理賠服務，主要訴求客戶免等待，當客戶備齊理賠文件並經審理結案後，理賠金最快當日便可到帳，提供更即時的保險理賠服務，一推出便獲得智慧財產局專利認證！

富邦產險2021年7月稅後淨利7.02億元，較去年同期成長26.7%，累計稅後淨利49.93億元，較去年同期成長58%。在業務方面表現，隨著新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，民眾於施打疫苗前評估增加疫苗保障，防疫相關保險商品持續熱銷，因此7月份簽單保費收入49.5億元，較去年同期大幅成長29.9%，其中健康傷害險單月成長更高達173.7%，此外在車險業務成長亦保持穩健水準，單月成長超過4.0%，較市場成長率佳。

富邦產險表示，過去受到銀行下午3點半關帳的時間限制，理賠案件雖然當日結案，但客戶卻要至隔日才能領到理賠金，對急需運用理賠金的客戶較為不便。有鑑於此，富邦產險檢視系統與作業流程，優化汽機車保險、傷害險與健康險的理賠處理程序，只要是下午五點前結案的理賠案件，客戶最快1小時，也就是下午6點前理賠金就可入帳，成功加快付款時間。