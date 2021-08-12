香港選委會界別分組選舉提名結束 大部分界別或自動當選 18:562021/08/12 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意照／取自東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港選舉委員會界別分組選舉提名期，今日下午5時結束，大部分界別的報名人數與議席數目相同，如果確認提名有效，參選者便會自動當選。目前5大界別共36個分組中，只有大約6個界別，參選人數超出議席數目。過往積極參與選舉的民主派人士，這次未有報名。 有學者表示，情況屬預期之內；亦有時事評論員分析，選委會角色重要，選委議席絕大部分會留給愛國者。 李嘉誠不會參與香港選委會 選舉提名期今結束 竟有表情符號鍵盤 羅技發表個性化POP KEYS與POP MOUSE無線鍵鼠 #界別 #分組 #選舉 #議席 #提名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家齊高中首辦全英線上營隊 13國講者齊聚 12:392021/08/12 寶島 國民黨黨魁會前賽 朱江交鋒分攤金 04:102021/08/12 政治要聞 性侵犯被化學閹割 崩潰哭求別再注射：野蠻沒人性 14:562021/08/12 搜奇 奧運銅牌羅嘉翎回饋母校 勉勵學弟妹堅持朝夢想努力 19:342021/08/12 體育 討論選舉提名 民進黨祕書長：盼不要再用「選對會」 16:062021/08/12 政治 奧運銅牌羅嘉翎回饋母校 各捐10萬元跆拳道培訓經費 18:152021/08/12 體育 温貞菱在《斯卡羅》展露語文天分 戴喬治傑生添文青時尚 15:312021/08/12 娛樂 司法界哀痛 前台灣高檢署檢察長吳國愛享壽87歲 16:562021/08/12 社會 Ford與礁溪晶泉丰旅跨界合作 福特旅行家自駕結合住宿專案 17:532021/08/12 汽車情報-優惠快訊 通膨降溫美股開飆 專家卻撂1句警告：別高興太早 09:202021/08/12 財經 「戰鬥藍」今將出征 他警告蘇貞昌：5倍券別想硬幹 08:272021/08/12 政治 兩岸熱門新聞 陸駐立陶宛大使：再見了！立陶宛 - 兩岸 不許笑！這是搶劫！廚師轉著菜刀要搶銀行 經理玩手機邊聊天 - 兩岸 全球最大貨櫃輪長榮「長汎輪」 首航深圳鹽田港 - 兩岸 史話》第二次北伐大本營在廣東──得中原者得天下（一） - 兩岸史話 - 言論 中國塗鴉物聯網智慧科技可能成為下一個華為 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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