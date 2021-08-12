香港選舉委員會界別分組選舉提名期，今日下午5時結束，大部分界別的報名人數與議席數目相同，如果確認提名有效，參選者便會自動當選。目前5大界別共36個分組中，只有大約6個界別，參選人數超出議席數目。過往積極參與選舉的民主派人士，這次未有報名。

有學者表示，情況屬預期之內；亦有時事評論員分析，選委會角色重要，選委議席絕大部分會留給愛國者。