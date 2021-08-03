財政部今(3日)公布5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊，根據財政部公布千萬元特別獎中獎號碼為「51118051」，其中有民眾在新北市三重區的重農超市買29元的金牌啤酒，就幸運中大獎。

財政部賦稅署表示，110年5-6月期統一發票中獎號碼已於110年7月25日下午開出，特別獎獎金新臺幣1000萬元中獎號碼為51118051，特獎獎金200萬元中獎號碼為37385202，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎中獎發票計12張、特獎中獎發票計12張。

根據財政部統計，這次千萬大獎中獎張數12張，其中有8張是消費100元以下即中千萬大獎，其中，消費金額最少的只花了29元買酒品就幸運中大獎，另外還有一位花了30元外送費，也中1000萬元大獎。

在特獎200萬元部分，中獎發票也有12張，其中最幸運的是在基隆暖暖街的全家花9元買飲品，就中了200萬元。

警語：開車不喝酒；未滿18歲請勿喝酒

5-6月統一發票千萬中獎細節曝光。（圖／取自財政部網站）