台塑四寶公布7月營收，南亞(1303)、台塑化(6505)均相較6月成長，其中南亞更是受惠電子材料、化工產品帶動，合併營收再創單月歷史新高；台塑(1301)、台化(1326)則分別月微減2.6%、1.5%。

台塑7月合併營業額223.44億元，創歷史同期新高，月衰退2.6%、年成長42.2%。台塑表示，營收相較6月下滑主要是因為銷售價差減少，東南亞及南亞疫情嚴峻，且印度正逢雨季，PVC需求減少，加上大陸PVC同業密集檢修期結束，供應增加，因此，7月PVC價格比6月下跌7.8%，影響營業額減少4.7億元。

南亞7月在電子材料產品及化工產品的帶動之下，合併營收再創單月歷史新高，達到367.9億元，月成長6.4%、年成長69.2%。南亞指出，今年以來電子材料產品需求強勁，整體訂單滿載，在兩岸既有產線全能運轉，以及銅箔、ABF載板新增產能適時加入營運的助益之下，營收與獲利表現俱佳。7月起進入了傳統旺季，業績更進一步成長，再加上BPA、1.4BG、可塑劑等化工產品接單情況良好，銷售量增加，使得7月整體合併營收再度攀高，而1~7月累計合併營收也較去年大幅成長了55.8%。

台化7月營收302.4億元、月衰退1.5%、年成長47.9%。台化表示，7月營收相較6月小幅下滑，主要是因受原油價格震盪及同業產能開出等影響，客戶態度謹慎並依剛需下單，主要產品平均售價漲跌互見，市場行情窄幅整理，ARO-2廠7月12日至8月30日安排停車定檢，PX、BZ產銷量減少4.2億元；PIA客戶消化庫存並依剛需採購，銷售減少1億元，另外，SM廠6月結束定檢，逐步提升開動率，7月全載生產，銷售增加3.1億元；苯酚、PS、ABS產銷調節，增加1.8億元。

台塑化7月合併營業額538.22億元，月增加18.3%、年增加60.5%。台塑化7月原油平均煉製量42.9萬桶/日，比6月平均煉製量37.4萬桶/日、增加5.5萬桶/日，合計產品總銷售量1478.1萬桶，比6月增加280.3萬桶，售價方面，7月產品平均售價80.6美元/桶，比6月增加2.2美元/桶，主要係因7月杜拜原油比6月上漲1.3美元/桶。7月烯烴廠平均產能利用率88%，比6月增加6%，主要係烯烴一廠已於7月15日投料運轉，合計產品總銷售量58.9萬噸，比6月58.4萬噸增加5千噸，售價上，7月乙烯、丙烯受市場供給吃緊影響，平均售價比6月分別增加58美元/噸、16美元/噸；丁二烯則受需求增加影響，平均售價比6月增加179美元/噸，全產品平均售價比6月增加59美元/噸。