正淩(8147)因MATIC布局逐漸顯現，下半年業績不看淡，正淩總經理陳言成表示，下半年業績可望比上半年好，全年業績有望創高，今天股東會通過每股配息0.5元。

正淩將產品重心聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，隨著MATIC布局成果逐漸顯現，正淩營運擺脫谷底，109年合併營收7.55億元，年成長9.5%，營業毛利為2.66億元，由於過去低毛利項目如代工(工業)及競標(通訊)等非核心業務營收已降至12%，帶動合併毛利率由108年32.7%攀升至35.26%，年增2.54個百分點，稅後盈餘為1295萬元，每股盈餘為0.42元。

就各產品來看，Medical醫療占109年銷售19%、Aerospace航太占3%、Transportation運輸占2%、Industrial工業占29%、Communication通訊雲端占45%、其他為2%。

正淩第2季合併營收為2.95億元，公司自結5月及6月稅後盈餘為1700萬元，年成長44.1%，每股盈餘為0.56元，累計前6月合併營收為4.94億元，年成長27.96%。

陳言成表示，下半年雖然有些變數，但公司已經掌握不少長期訂單，整體看來還不錯，下半年會比上半年好，明年也會比今年好。