石英元件廠晶技(3042)自結前7月稅前盈餘為21.73億元，年成長159.8%，每股稅前盈餘為7.02元，晶技表示，第3季看起來還可以，第4季須觀察終端應用，下半年確定會比上半年好。

5G、WiFi 6及車用電子需求穩定，晶技前7月業績表現亮眼，公司自結7月合併營收為13.11億元，年成長37.1%，營業淨利為3.18億元，年成長89.3%，稅前盈餘為3.53億元，年成長122.2%，單月每股稅前盈餘為1.15元；累計前7月合併營收為89.63億元，年成長59.2%，營業淨利為20.54億元，年成長156.7%，稅前盈餘為21.73億元，年成長159.8%，每股稅前盈餘為7.02元。

晶技表示，雖然晶片短缺有紓緩，但網通長短料還是蠻嚴重的，目前看起來，第3季還可以，年底是否有庫存調整仍待觀察，但下半年一定會比上半年好。

為因應客戶需求，晶技自去年加速啟動擴產，今年7月到8月陸續增加月產能30KK，年底將再增加月產能30KK，總計今年晶技將增加月產能60KK，年底時月產能將達470KK。

晶技也公布上半年財報，上半年營業收入為76.51億元，營業毛利為27.82億元，營業淨利為17.5億元，稅前盈餘為18.27億元，歸屬於母公司稅後盈餘為15.52億元，每股盈餘為5.01元。