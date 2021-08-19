連接器廠宣德(5457)上半年稅後盈餘為3.29億元，年成長10.03%，每股盈餘為1.96元，累計前7月合併營收為84.7億元，年成長6.39%，美系外資最新報告將宣德2021年每股盈餘下調2%至5.6元，但維持「建議買進」評等，受到台股重挫拖累，宣德今天盤中股價開高走低，目前守平盤。

宣德早期產品以網通連接器為主，2012年立訊入主取得最大股權後，經過幾次人事調整，目前由過去擔綱立訊集團重要業務主管的蔡鎮隆出任董事長，蔡鎮隆在擔任董事長後，全力強化立訊與宣德的合作，並將宣德產品從連接器逐步擴大至機構件、模組及系統產品，公司亦於2020年12月27日取得台翰(1336)股權，並於今年7月16日台翰股東會改選董事後全面接掌台翰，藉由兩家公司合，擴大宣德產品線及生產據點。

由於宣德擁有在高頻高速研發、精密模具與自動化的能力，在立訊集團擔任連接器、精密機構件的製造角色，在立訊集團力挺下，宣德不僅成為蘋果AirPods供應商，在消費電子、伺服器及車用電子接單及製造能力也大躍進，進而帶動公司近幾年業績穩定成長。

宣德今年第2季稅後盈餘為1.72億元，年成長9.55%，累計上半年稅後盈餘為3.29億元，年成長10.03%，每股盈餘為1.96元，累計前7月合併營收為84.7億元，年成長6.39%。

美系外資最新報告指出，儘管AirPods需求低迷，但USB-C普及率不斷提高，且宣德與立訊精密協同效應仍在，雖然下調2021年每股盈餘下調2%至5.6元，維持2022年每股盈餘9元及「建議買進」評等，目標價為161元。