中鋼集團中鋼構(2013)上半年本業營運穩定增長，上半年營收70.39億元，年增約9.57%，毛利率上揚至5.36%；營業淨利年增約18.76%達1.03億元，只是去年上半年業外收益達3億元墊高基期，上半年淨利1.63億元，每股淨利0.83元，低於去年同期的1.64元。

中鋼構受惠電子廠房、商業大樓及原料倉庫鋼構廠房等工程收入增加，7月營收衝上14.93億元、年增53.93%，並帶動前7月營收達85.31億元，年增幅度擴大至15.39%。

展望第三季，中鋼構可望持續受惠科技廠房、公共工程案下半年加快建置進度，加上承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構零件持續出貨，中鋼構下半年營收、獲利可望再優於上半年，並推升全年營收、本業獲利較去年成長。

展望下半年，中鋼構表示，目前在手鋼構訂單已看到明年上半年，訂單量超過22萬噸，產能持續滿載，隨著原物料漲價，公司亦保有調價空間，今年營收、獲利看穩。

中鋼構預期，今年整體鋼結構製造安裝逾15萬噸、鋼品銷售15.6萬噸，共計30.6萬噸，優於去年的28.3萬噸。法人看好公司下半年業績比上年成長，預估中鋼構今年營收可望年增挑戰一成，且因鋼構市場供不應求，毛利率提升，也將推升本業獲利優於去年。

惟因中鋼構去年有處分崑山結構廠利益約4億元，墊高稅後淨利，去年每股淨利達3.26元高點；今年在業外回復正常下，整體稅後淨利、EPS將比去年下滑。