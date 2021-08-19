疫情帶動NB及平板面板需求大增，使得偏光片去年下半年開始跟隨著面板景氣揚升，明基材(8215)指出，今年第3、4季的面板雖然不再缺貨，但偏光片供需不會太過於吃緊，但是需求穩定，加上光學材料、醫療、電池看到過去半年成長性高，各產品線未來2季到明年需求仍然不錯。

面板從2020年開始上揚，7月已經看到TV面板價格鬆動，明基材認為，主要是漲多後的健康修正，偏光片價格波動不大，下半年需求穩定，預期2022年比2021年寬鬆，是因來自於大陸偏光片廠有擴產動作，而2022年整體還是看面板供需狀況而定。

明基材電池隔離膜為三層隔膜，較市面單層隔膜更具安全性，主要應用油電混合車，未來希望克服儲能障礙，可應用在不同領域，除車用還有電動工具類領域。對手為日本宇部與美國公司，產能與良率都具有優勢，會適度擴增產能，目前營收占比仍不高。

高附加價值產品今年上半年營收佔比約35％，而去年第1季約20％，產能已滿載，明基材偏光片目前無擴產計畫，但會持續朝高值化方向發展，產能增加以去瓶頸為主。偏光片比重目前超過8成，希望以最快速度降到8成以下，預期未來幾季就會發生，非偏光希望2023年前營收占比可提高到4成。