TPK-KY宸鴻（3673）公告2021年第二季自結營運成果，自結合併營收為245.9億元，歸屬於母公司之稅後淨利約為3.2億元，稅後稀釋每股淨利為0.79元。累計上半年合計歸屬於母公司之稅後淨利約6.7億元，稅後稀釋每股淨利累計達1.65元。

宸鴻第二季自結合併營收為245.9億元，與前季相比減少15.8％，主要係季節性庫存調整及新舊產品世代交替所致，各項產品中又以智慧型手機出貨量減少幅度最大，係受到新產品即將推出影響。而第二季雖屬傳統淡季，但筆電需求仍暢旺，營收季成長達13.9％，且占公司整體營收近15％，車載用觸控及非消費性電子產品相關觸控合計亦占公司營收6％左右。小尺寸產品營收季減44.8％，占整體營收比重約18％，較第一季營收占比27％大幅下降。平板電腦產品受到淡季出貨下滑影響，營收較前季減少21.3％，占總營收比重約28％。筆電及大尺寸平板電腦產品營收較上季成長10.0％，占整體營收比重從第一季38％成長至49％。雖然營收受到季節性調整因素影響而下滑，但第二季毛利為9.7億元，較前季成長16.9％，係因大尺寸產品如平板電腦及筆記型電腦營收貢獻比重提高所致，毛利率由第一季2.9％增加為4.0％。

在銷貨成本方面，營業費用第二季仍維持在7.9億元，占營收比重約3.2％。受惠於有利產品組合及有效之費用控管政策下，第二季營業利益為1.8億元，營業利益率達0.7％。第二季淨利息費用僅約610萬元且外匯淨收益約3600萬元，主要係受惠於有效現金管理及匯率避險與無風險套利。第二季每股稅後淨利為0.79元。