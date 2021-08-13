NB電池模組廠新普(6121)上半年稅後盈餘為29.31億元，年成長58.6%，創下歷年同期新高，每股盈餘為15.85元，其中第2季合併毛利率13.81%，為100年第4季以來單季新高，新普科董事長宋福祥表示，第3季還不錯，第4季要看各客戶拉貨狀況而定，今天除息受台股重挫拖累走弱，填息再等等。

儘管上半年電子產業鏈飽受IC元件缺料問題干擾，新普科受惠於遠距生活需求強勁，且料源掌握良好，上半年營運表現亮眼，今年第2季合併營收為241.21億元，季增7.31%，營業毛利為33.31億元，單季合併毛利率為13.81%，季增0.76個百分點，為100年第4季以來單季新高，稅後盈餘為15.85億元，季增17.84%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為8.57元；累計上半年合併營收為465.39億元，年成長36.63%，營業毛利為62.57億元，合併毛利率為13.45%，稅後盈餘為29.31億元，年成長58.6%，創下歷年同期新高，每股盈餘為15.85元。

新普科7月合併營收為82.02億元，月增0.6%，年成長20.75%，為歷年同月新高，累計前7月合併營收為547.42億元，年成長33.99%。

展望下半年，宋福祥表示，雖然Chromebook需求減弱，但商務NB需求增加，且公司料源掌握良好，第3季還不錯，至於第4季，有的客戶看很好，有些客戶相對保守，要看各客戶拉貨狀況而定。

新普科今天除息，每股配息19.1元，受到台股重挫拖累，今天除息股價開低，填息還要再等等。