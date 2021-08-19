工業電腦廠凌華(6166)遭逢零組件缺料及成本上漲逆風，2021年第二季本業首見虧損，雖在業外收益挹注下帶動稅後淨利谷底強彈、每股盈餘（EPS）0.31元，但上半年稅後淨利仍衰退4成、每股盈餘0.32元，雙創近12年低點，公司將力拚下半年營運逐季回溫。

凌華第二季合併營收22.59億元，季增7.72％、年增4.96％。但毛利率35.55％、營益率負0.73％分創近3年及歷年新低，本業首見虧損。不過，在業外收益達0.74億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.66億元，季增達29.8倍、年增近1.4倍，每股盈餘0.31元。

累計凌華上半年合併營收43.56億元、年減5.96％，為近7年同期低點。毛利率38.41％、營益率0.64％，分創近3年低點及同期新低。雖然業外顯著轉盈，但歸屬母公司稅後淨利0.68億元、年減達40.04％，每股盈餘0.32元，雙創近12年同期低點。

凌華表示，公司接單狀況相當暢旺，但零組件缺料嚴峻導致出貨不順，影響營收復甦動能。於現貨市場採購導致成本增加、且無法立即調漲產品價格轉嫁，使第二季營業虧損0.16億元。不過，受惠業外認列美國子公司政府補助挹注，使稅後淨利自首季新低顯著彈升。

凌華7月自結合併營收7.88億元，月減17.16％、年減0.82％。累計前7月合併營收51.45億元、年減5.21％，仍處近7年同期低點。由於目前整體缺料狀況仍嚴峻，公司對下半年營運審慎看待，預期可望逐季好轉。

法人指出，目前零組件缺料雖略為好轉，但整體狀況仍嚴峻，不過部分產品漲價轉嫁成本效益可望顯現，使凌華第三季營運有機會略微好轉。目前預期料況可望在本季末有較顯著紓緩，配合產品漲價轉嫁成本效益持續顯現，預期第四季營運動能可望顯著回升。