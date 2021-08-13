傳統旺季來臨，且5G、WiFi 6、VCSEL、氮化鎵等新產品出貨持續放量，穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)及環宇-KY(4991)營運持續增溫，穩懋預估，第3季將優於第2季，宏捷科、全新及環宇-KY則預期，下半年會比上半年好。

穩懋7月合併營收為21.91億元，月增6.51%，年成長5.67%，為今年以來單月新高，累計前7月合併營收為143.34億元，年成長1.4%；穩懋表示，由於第3季是手機相關產品旺季，手機PA及光電都會成長，基礎建設亦可望維持上季水準，預估第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，毛利率亦因營收及產能利用率攀升，約為mid-thirties(35%)水準，會比第2季好一些。

在3D感測、氮化鎵及低軌道衛星等新產品部分，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，3D感測雖以美國終端客戶為主要營收來源，不過除了手機，每年都有新客戶新應用在啟動，未來幾年貢獻會逐年提升；過去基礎建設聚焦在高軌道衛星，現在低軌道衛星每年都倍數大幅成長，且逐年上升幅度蠻大的；氮化鎵每年營收也大幅成長，但因主要應用在特殊產品上，目前佔比僅個位數。儘管中美貿易衝突致使穩懋於去年第3季後無法再繼續供貨給當時中國最大客戶，不過陳舜平表示，在智慧型手機終端市場的重新洗牌後，穩懋客戶分散的策略再度奏效，多家與穩懋往來多年的大陸客戶紛紛把握機會取得市場佔有率，讓公司對2021年營收持續成長充滿信心。

目前穩懋月產能已達4萬1000片，公司現正進行C廠無塵室擴充，預計明年上半年完成，明年下半年貢獻新產能。

宏捷科7月合併營收達4.12億元，月增4.06%，年增46.96%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為26.27億元，年成長35.84%。

就終端產業來看，智慧型手機方面，印度手機市場目前出貨量恢復疫情前60%到80%水準，宏捷科ODM客戶在第2季重新積極投片，預估將帶動第3季出貨量成長；5G PA除大陸中低階5G手機廠拉高滲透率外，下半年亦可望受惠於美系客戶新機推出接到更多委外訂單；WiFi部分，高階消費性能需求崛起及WiFi Router已快速升級至WiFi-6，WiFi-6出貨比重已達WiFi的50%，雖然第3季客戶因主晶片缺料需求趨緩，預估第4季將恢復成長態勢；IoT物聯網方面，Cat.1 PA需求穩定成長，高階物聯網應用的5G LTE Cat.4 PA也一併供貨，今年已有近7000萬套規模，預估明年IoT cat 1 PA將有2倍至3倍數量高速成長。

在氮化鎵方面，宏捷科於2020年辦理現金增資1億元與私募增資4.5億元，由中美矽晶(5483)認購，共取得42.6億元資金，除擴建二廠，亦攜手中美矽晶集團旗下世界第二大、全台第一大矽晶圓製造商環球晶圓(6488)積極跨足第三代半導體-GaN on SiC化合物半導體晶圓材料領域，藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵產品，希望能逐漸拉近與穩懋的距離。

在低軌衛星部分，宏捷科低軌LNA PA已獲得客戶認證、預計第4季開始小量出貨；從在手訂單來看，宏捷科樂觀預估，營運可望好到明年第1季。

為因應客戶需求，宏捷科加速開出新產能，二廠第一期設備裝機順利，預計第3季底設備月產能可達17000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，今年底月產能將達2萬片。

全球加速施打疫苗，環宇-KY營運可望逐步增溫，環宇-KY表示，大陸5G基礎建設、資料中心需求回溫，可望帶動光通訊出貨回升，且新產品部分，碳化矽(SiC)基板的氮化鎵(GaN)磊晶目前已有幾個應用在基地台美國客戶進入量產，預期美國RF主要營收將由砷化鎵轉為氮化鎵，與晶成半導體合作BAW filter(體聲波濾波器)已和不少客戶進行計畫中，最快有可能年底開始生產貢獻營收。

目前氮化鎵、BAW filter及高速二極體三項產品已佔環宇-KY採用新製程RF產品2/3，隨著新產品出貨放量，為公司未來營運增添動能。

在轉投資方面，環宇-KY表示，晶成半導體營收規模可望自下半年逐步放大，明年有機會獲利貢獻營運，承芯因產能規模較小，且仍有生產設備投資需求，預估明年仍處於虧損，上海宙鎵營運規模較小，預期今年轉盈機率較大。

新興應用需求強勁，全新產能持續吃緊；全新表示，下半年RF(射頻元件)還不錯，PA(功率放大器)客戶訂單需求仍未緩解，目前主要是看各家品牌手機新品推出後暢銷程度；光電子方面，車用LiDAR研發單位持續拉貨，下半年營運有機會比上半年更好；全新董事長陳建良表示，下半年是「樂觀看待、積極面對」。

由於目前量產機台已滿，全新也積極擴產，新添購的機台將於今年第4季到廠，預估將再增加約20%產能，明年第1季開始貢獻營收。(3-3)