竹山鎮長陳東睦說，從即日起民眾就可拿著商品券到這些場所來消費，刺激經濟。（竹山鎮公所提供）

新冠肺炎疫情肆虐期間，坊間服務業、小吃、觀光等產業受到嚴重衝擊！竹山鎮公所為要振興鎮內經濟，特推出「做環保 興經濟」資源回收商品抵用券活動。鎮長陳東睦說，鎮公所完成第一階段店家徵選活動，評選出72間店家，從即日起民眾就可拿著商品券到這些場所來消費，刺激經濟。

陳東睦指出，這次入選店家品項多元，有甜點類、小吃類、冰品、傳統小吃、簡餐類等等，範圍遍及市區以及社寮，讓民眾可以根據地緣就近使用商品券，不用因為要使用兌換券而奔波。

民眾如何拿到10商品券呢？陳東睦說，只要做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到兌換券！從即日起到9月30日止，清潔隊資收隨車人員就會隨車發送，民眾拿到後，即日起到10月11日止都可以拿10元券到特定商家買等值物品，做環保可以買東西更可以打折，一舉數得。

鎮長陳東睦強調，面對國內疫情逐步趨緩，為讓竹山鎮內經濟可以慢慢活絡，公所預計這次活動將發放20萬張10元兌換券，希望能透過微薄的力量，讓民眾能在疫情期間做環保得小確幸，更希望能藉此把口頭的支持化為行動支持，讓店家能渡過疫情難關。