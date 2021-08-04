高雄建商永信建(5508)今日舉行股東會，通過每股配息3.341元。董事長陳俊銘說，自7月初開始，實際購屋需求的客戶增加，成交戶數也回到以往的水準，明年預計會有四個案子接續完工進場銷售，增加更多營業收入，將持續精進施工及售後服務品質，並繼續洽購適當土地，擴大公司推案規模、提高營收及獲利水準。

台灣5月中旬疫情嚴峻，使得來客及成交數明顯減少，永信建發言人陳怡均說，在三級警戒宣布降級後，來客及成交數已恢復到年初的水準，但還沒回到高峰期，目前雖然疫情趨緩，但有些人還是對看房有所擔憂，預期下半年房市表現將和上半年差不多。

永信建今年入帳主力為翡翠流域、R5新世紀、和耘川，三案合計約總銷為73億，目前持續銷售中。上半年入帳個案包括翡翠流域、耘川、天睦、和R5新世紀，下半年入帳個案則為翡翠流域、耘川、和R5新世紀。

永信建今年下半年沒有有新案子完工，最近完工個案將等到111年初；至於明年度的推案計劃，則包括高雄市三民區高醫案、前鎮區興南案、楠梓區和平案一、三期。