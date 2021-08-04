受到疫情影響，原訂在8月28日投票4項公投案延至12月18日舉行，但中選會提及，投票權人仍以8月28日有投票權資格投票權人為限。但民間團體質疑，應把投票權人的造冊時間一併延至12月18日為止，否則恐怕會影響7萬名在這段期間滿18歲的青年投票權利。

台灣民主永續平台秘書長林謙說，中選會依選罷法第66條將公民投票日延至今年12月18日，但投票權人仍以原8月28日有投票權資格投票權人為限。恐怕有7萬名在這段期間滿18歲的首投族無法行使創制複決權，呼籲中選會應盡快重新研議投票權人資格，將12月18日前滿18歲的投票權人皆編入名冊中。

台灣蠻野心足協會專職律師蔡雅瀅指出，此次延期投票不是公投法所訂的「重行投票」，況且中選會預告之名冊編造完成日仍為8月8日，不僅與法不合，且遺漏8月9日至11月28日戶籍異動情形，將造成該段期間搬遷者，可能無法收到投票通知，或不幸死亡者卻仍在名冊中，希望每一個人的公民權，都不要被遺漏掉。

此外，為了讓更多民眾認識藻礁，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，預計在8月下旬時邀請民眾至大潭藻礁實地踏訪，期間也會舉辦線上座談會等，邀請民眾一起認識藻礁。