在官方調查報告指出紐約州長古莫（Andrew Cuomo）對11名女性性騷擾之後，美國總統拜登周二呼籲這位同為民主黨的州長請辭下台。

拜登在白宮記者會上表示：「他應該請辭」。當被問及如果古莫拒絕辭職，是否應該遭到免職時，拜登表示：「我了解州議會可能會決定彈劾他，但我不知道這是否已經是完全確定的事」。

在拜登做出回應後不久，紐約州眾議院議長、民主黨人Carl Heastie宣布，州眾議院將儘速完成對州長的彈劾調查。

在拜登表態之前，紐約州首府奧爾巴尼市（Albany）和華府幾乎所有其他主要民主黨議員都已出聲要求古莫下台，但就民主黨領導層來看，拜登說的話顯然更具份量。

紐約州總檢察長Letitia James周二發布為期數個月的調查結果，她在記者會上表示，結果指向古莫性騷擾多名女性，而這些行為違反了聯邦和州法律。調查發現古莫遭指控騷擾的多名女性包括自己身邊的職員、一般市民和其他州政府人員，其中一位還是州警。