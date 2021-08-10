美國參議院準備在周二通過規模達1兆美元的兩黨基建法案，這是拜登總統的首要任務之一。此外，民主黨人矢言接下來將推進規模更大的3.5兆美元法案。

參議院周日以69票對28票通過該1兆美元法案的程序性表決，預計最晚於周二付諸全院表決。根據周日的程序表決結果，這項議案可望獲得批准。

1兆美元的基建法案包括5,500億美元用於道路、橋樑和網路連結方面的新支出，其他則包括之前已經通過的撥款項目。所謂的新支出包括寬頻網路基礎建設650億美元、包括洪水野火減災、生態系統復原、耐候化（Weatherization）和網路安全在內的韌力（Resiliency）項目472億美元，以及包括充電站在內的電動車基礎建設75億美元。

而民主黨接下來準備推動的3.5兆美元法案，內容包括為「乾淨」的製造業提供稅賦獎勵措施、提供兩年免費的社區學院教育，並為數百萬外籍移工提供取得公民身份的途徑。

參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）周一表示，他的「雙軌」立法策略取得初步勝利，該兩黨法案周二將順利過關，他並預期參議院將在8月休會之前，處理3.5美元的預算決議，「我們設法同時駕駛兩列火車，是有一些顛簸、有些延誤，但參議院可望完成這兩件事」。

民主黨人的目標是在未來幾天進行辯論，並通過這項不具約束力的3.5兆美元議案，而這項法案將作為今年晚些時候推出更詳細、更具約束力之法案的框架。

第一項1兆美元法案普遍獲得兩黨議員支持。但共和黨人極力反對3.5兆美元議案，因此民主黨準備透過「預算調解」（budget reconciliation）程序，在不需要共和黨票數的情況下，強行通過這個規模更大的計畫。

民主黨的備忘錄指出，3.5兆美元支出將全數透過加稅、聯邦醫療照護計畫的節餘，以及預期中的長期經濟成長來支應。民主黨一再重申，不會對年收入不到40萬美元的人加稅。

參院共和黨二把手圖恩（John Thune）表示，1兆美元基建法案的全院表決可能在周二的「正常」時間進行，應該不會拖到深夜。

如果參院如預期通過1兆美元法案，接下來眾議院必須對該法案進行辯論和表決，應該會在9月下旬復會之後展開。