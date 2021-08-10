拜登政府的1兆美元跨黨派基礎建設計畫可望10日在參議院通過，參議院的民主黨人今天再公布3.5兆美元的社會安全網計畫，盼翻新美國的教育、健保體系及氣候變遷應對。

參議院民主黨人希望本週末就能先通過社會安全網的財源計畫。「紐約時報」指出這項強化社會安全的施政，堪稱是繼1960年代「大社會」（Great Society）國內建設後，60年來規模最大的社安網絡翻修。

「華爾街日報」報導，民主黨預計在10日參議院通過1兆美元翻新道路、橋梁與寬頻網路的基建案後，著手推動社安建設。

1兆美元基建與3.5兆美元強化社安網，幾乎就是整個美國總統拜登的經建議程。拜登政府今年3月底時將龐大的政府建設計畫一分為二，盼降低共和黨與各方面的阻力。

● 強化社福+氣候變遷

強化社安建設包含推動帶薪家庭照顧與病假、補貼兒童照顧、擴大兒童稅收抵免措施延長、普及3到4歲的幼兒園學前教育、社區大學2年免學費，以及為數百萬移民提供綠卡。

社安建設還會將今年初COVID-19防疫紓困包裹裡的擴大健保補助措施延長，並讓健保能覆蓋牙科、視力與聽力，藉核准聯邦醫保協商藥價減少處方藥品成本及其他相關措施。

社安建設為應對氣候變遷，為潔淨能源投資提供減稅優惠以及設置類似「潔電標準」的計畫，盼在2030年底前減少80%的發電碳排、整體的經濟碳排減少50%。民主黨還研議徵收污染物進口稅，幫助降低全球碳排量同時創造收入，有效充當碳排關稅。

● 向企業與富人覓財源

民主黨表示將對企業與高收入家戶增稅，作為社安建設財源，但黨內在具體細節尚未達成共識。拜登原本計畫將公司稅率從21%增至28%，鎖定美企海外營收，並將最高資本利得稅率從23.8%提高到43.4%。

有鑑社安建設高達3.5兆美元，預料共和黨將無人相挺，民主黨在參議院須確保沒人跑票，再靠副總統賀錦麗（Kamala Harris）的一票過半；而在眾議院，即便握有優勢，民主黨也只能容許跑票3人。（譯者：陳亦偉）1100810