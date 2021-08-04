縣長楊文科（左）贈匾祝賀官義峰（右）當選新竹縣模範父親。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

警界退休的85歲黃祥漢，在芎林鄉積極推廣太極拳，尖石鄉公所退休的81歲官義峰，造福鄉內原住民務農外，子女表現卓越，2人身教言教都很成功，縣長楊文科肯定2人獲選新竹縣模範父親是實至名歸。

黃祥漢1964年考取中央警官學校，從此踏入警界服務38年，他先後在新竹縣、桃園縣、苗栗縣、宜蘭縣及國道公路警察局服務，歷任派出所主管、巡官等到三線一星大隊長、科長退休，曾榮獲內政部長張博雅頒發貳等貳級警察獎章。

黃祥漢表示，在退休前就熱愛太極拳，並取得國際教練證照，退休後在芎林鄉太極拳協會擔任義務教練20餘年，每天在芎林國小操場練拳，對學員最多曾達百人，因疫情影響，每天還是會在家頂樓練拳，希望繼續推廣太極拳。

他的兒子黃正聖表示，其父個性嚴肅，希望子女待人心胸要寬大，警界退休到現在，每年都有同仁來聚會，對父親十分敬愛。

尖石鄉獲選模範父親的官義峰，1962年曾在駐台美軍顧問團擔任保齡球館技師，負責全美軍基地的球館機械修護，直到中美斷交，之後曾在香山農會任職，為照顧母親回尖石鄉公所服務了24年。

官義峰指導原住民從事高冷蔬菜、造林、香菇栽培及稻田轉作，退休後也不時會從旁協助農民，兒子官大偉是美國夏威夷大學地理博士，現任政治大學教授，女兒官曉君畢業於田納西州立大學企管碩士，目前在台灣駐美代表處任職=

官義峰說，沒有特別的教育方法，是孩子從小就聽話，也願意讓子女去闖。官大偉表示，父親採取開明自由的教育方式，讓他們自由發展培養讀書興趣及學習熱情，所以也影響他自己對子女的教育方式。

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