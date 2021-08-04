現行民法第1057條規範，夫妻離婚時請求贍養費的條件，限於要贍養費的一方不能有過失責任，且在判決離婚的情況下，才能要求另一人支付贍養費。為符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）意旨與實際需求，行政院會明日擬通過「民法親屬篇」部分條文修正草案，將刪除請求人必須無過失及裁判離婚的兩個要件。

為通盤檢討贍養費制度，以符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第29號一般性建議的意旨及社會實際需求，法務部提報「民法」親屬編部分條文修正草案，行政院會明將討論後拍板。

此次修法草案，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」的要件予以刪除；明定贍養費請求權及未到期的定期金給付，因贍養權利人再婚或死亡而消滅。

同時，草案明定贍養費的給付程度，應依「贍養權利人之需要狀況」及「贍養義務人的經濟能力」而為權衡；另外，贍養費請求權自離婚時起5年間不行使而消滅等。