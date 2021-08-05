由於美元在等待本周美國公佈就業數據前走強，預計將對緊縮貨幣措施的時機點給出更多方向，美元反彈上揚使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴降低吸引力，致倫敦(LME)銅價周三下跌，連帶拖累大多金屬價格均跌。

分析師表示，銅價目前窄幅波動，投資者等待聯準會(FED)更明確的貨幣政策方向，與此同時，因感染Delta變種病毒染疫病例增多，引發對需求前景的擔憂，尤其是全球最大金屬消費國中國的需求疑慮，該國銅消費量占全球供應量的一半。

終場周三(8/4)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌7美元，報每公噸34,630美元；期鎳下跌145美元，報每公噸19,243美元；期鋅上漲4美元，報每公噸2,973.5美元；期鋁下跌19.5美元，報每公噸2,566.5美元；期銅下跌75.5美元，報每公噸9,466美元；期鉛下跌18美元，報每公噸2,380美元。(商品行情網)