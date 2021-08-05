上半場落後15分的劣勢，對於現在這支美國男籃隊來說，根本不算什麼！美國5日克服上半場落後頹勢，更靠第3節一波12比0扭轉局面，終場97比78逆轉擊敗澳洲，順利闖進東京奧運男籃金牌戰，繼續瞄準奧運4連霸，對手將是今晚7點法國與斯洛維尼亞之戰勝隊。

美國男籃比照前役排出哈勒戴、戴文布克、利拉德、杜蘭特與阿德巴約的先發陣容，可惜他們三分手感不如前役，加上失誤連連，竟在首節處於10比18落後，甚至打完首節，美國仍以18比24落後，首節三分球投6中0，手感確實很爛。

來到次節，美國三分球仍無起色，也讓澳洲擴大領先差距到15分之多，幸好戴文布克總算在上半場還剩3分24秒投進美國第1顆三分球，塔圖馬上也補上1顆，美國逐漸縮小差距，打完上半場，美國追成42比45，杜蘭特半場15分。

不過下半場美國開始發威，一開始就打出12比0猛攻，澳洲直到第3節還剩6分03秒，才靠藍道爾上籃放進澳洲在下半場第1分，美國接下來更把差距擴大到兩位數，甚至打完前3節，美國反以74比55大幅領先澳洲，場上局面逆轉。

越打越順的美國男籃，末節持續發揮三分砲火，包含米德頓、塔圖等人都投進三分球，也把差距擴大到23分之多，眼見比賽勝負早已底定，拉文也毫不客氣上演灌籃秀，展現他曾拿過NBA灌籃王的優異身手，澳洲只能乖乖去打銅牌戰。

杜蘭特貢獻全場最高23分，外加9籃板、2助攻、2抄截、1火鍋，表現依然全面，投進3顆三分球的戴文布克也拿20分，哈勒戴與米德頓這個NBA總冠軍公鹿組合各拿11分；澳洲以剛成杜蘭特籃網隊友的米爾斯15分最高，艾克薩14分。