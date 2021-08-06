有些人特別老謀深算，讓人難以捉摸，星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、天蠍座、處女座為人世故圓滑，很會做人，擁有廣大、有力的人脈，他們辦事能力強，在社會上無往不利，總是沒有任何破綻，因此很少吃虧，是大家眼中的老狐狸。

▍1.雙魚座

雙魚座待人溫柔，看起來很單純，其實他們的眼睛非常雪亮，如果有人想要利用他、算計他，立刻就會被他察覺，不過他不會立刻戳破對方，而是選擇默默觀察，如果對方小動作頻頻，他就會避而遠之，遠離對方的傷害，絕對不讓自己吃虧。雙魚座觀察力很強，知道每個人的喜好，在社交場合總是能準確的把好聽話說進他人的心坎裡，處世非常圓滑，經營人脈的手腕非常高明。

▍2.天蠍座

天蠍座頭腦聰明，學習能力強，而且他們的性格內斂，不輕易表達自己的真實想法，讓人難以捉摸，若想要耍心機、玩手段，他們也非常得心應手，一般人根本鬥不過他們。天蠍座擁有堅強的實力，他們眼光很好，總是和優秀的人來往，因此手邊總有豐富又有力的資源，在社會上闖蕩無往不利，有些人覺得他們很現實，不過他們認為追求進步本來就是天經地義，並不在乎他人的評價。

▍3.處女座

處女座非常精明，任何利益總是算得清清楚楚，他們深知人脈的重要性，因此會費盡心思經營，他們會不計代價的在重點人物身上付出，然後努力打通人際關係，和大家都建立友誼，利用自己的人脈網讓自己辦事更順利。處女座非常敏銳，如果有人想在他身上佔便宜，他們會追究到底，如果真的造成他們的損失，他們會與這個人畫清關係，不再給對方任何下手機會。