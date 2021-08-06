《商情》美元走強 LME銅價下跌0.1％ 11:442021/08/06 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場認為美國可能會加快收緊貨幣政策，美元在美國公佈就業數據前獲得支撐，美元走強使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致周五銅價小幅下跌。 周五(8/6)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%，報每公噸9,480.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,461.0美元低點。(商品行情網) 《商情》運價提振 BDI指數續漲近2％ 《商情》憂需求疲弱 國際鐵礦石價格挫7％ #走強 #LME #銅價 #美國 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月民生物資CPI漲幅 2年半最高 04:102021/08/06 財經焦點 旺宏開高拉半根漲停 台股跌逾80點 09:092021/08/06 財經 《國際油價》中東局勢緊張 原油期貨反彈逾1％ 10:022021/08/06 財經 《美股掃瞄》就業增溫 標普500、那指創新高 08:542021/08/06 財經 晶圓雙雄走弱 台股早盤指數下跌近80點 09:212021/08/06 財經 《生醫股》日系外資喊讚 金可燦笑 13:262021/08/06 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美續領失業金人數 創疫情爆發來新低 10:022021/08/06 財經 《電子零件》金居配息2元 營運進入新成長期 10:022021/08/06 財經 《半導體》外資看聯詠6比讚1保守 最高上拱千金 12:522021/08/06 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/08/06 財經 《商情》黃金亞洲電子盤下行 11:272021/08/06 財經 財經熱門新聞 又有航運散戶畢業了 陽明、長榮、萬海玩1.5億當沖 下場超慘 - 財經 聯電績優 聯家軍紅起來 - 財經要聞 - 工商時報 蝦皮今年跨境出口4倍成長 將與美台商會合作發展台美商貿關係 - 財經 航運股長期價值浮現 中信銀：短線操作風險高 - 財經 離婚後首認錯！比爾蓋茲：後悔為這件事與淫魔富豪交往 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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