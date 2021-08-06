由於市場認為美國可能會加快收緊貨幣政策，美元在美國公佈就業數據前獲得支撐，美元走強使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致周五銅價小幅下跌。

周五(8/6)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%，報每公噸9,480.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,461.0美元低點。(商品行情網)