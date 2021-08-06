教育局長楊振昇指出，兒童卡會再宣導讓學生多多利用，使用率低問題要再檢討改進。（盧金足攝）

台中市府4月起動支第2預備金，採購與綁定國小一年級新生兒童卡，發送14萬8538張兒童卡，但僅2583張在使用，使用率1.7％，市議員楊典忠6日質詢時拿出兒童卡表示，家長還不知道學校有發卡，使用率太低。副市長令狐榮達坦承兒童卡使用率1.7％實在太低，需要檢討改進。教育局長楊振昇坦承兒童卡使用率低，要檢討改進。

楊典忠今日在教育文化業務質詢時指出，市府4至6月動支第2預備金進行國小1年級新生兒童卡採購與綁定，市府已發送14萬8538張兒童卡，只2583張使用，使用率才1.7％。

目前兒童卡只能搭公車與捷運，不像6都其他城市還有數位學生證、圖書館借書證、運動中心等功能，如果還要再花121萬2備金採購兒童卡，他提醒「公帑花用要講求效益，不要把第2預備金當私房錢亂花」。

楊典忠強調，依《預算法》70條第2預備金應用於政事臨時需要，今年疫情從5月到7月升到3級警戒，但是台中市府第2季4至6月1億3000多萬第2預備金動支明細，卻沒有1筆支出與防疫相關，反而其中有2筆分別是交通局動支83萬9000元採購兒童卡，資訊中心動支37萬4000元進行兒童卡「票證綁訂」服務，合計121萬3000元。

他質疑，去年第4季已經有1次動支2備金採購兒童卡的紀錄，今年第2季又再度動支2備金採購兒童卡，市府在兒童卡採購與用途都沒有做好規畫。

兒童卡自今年1月1日開始使用，今年1至5月兒童卡公車刷卡數，1月份10萬3289人次、2到5月每月都少於10萬人次，如以1月份使用最多次數，平均1個月上課20天、上下學各1次計算，計算下來每天實際使用兒童卡為2583張，去年市府發送14萬8538張兒童卡，卻只2583張在使用，使用率1.7％。

「台中市兒童卡規畫太倉促」，他批評，沒有其他用途，導致使用率低落，市府有必要檢討並研擬對策，否則這樣1張卡要花公帑4、50元，實在太浪費了。

楊典忠說，兒童卡經費是交通局與資訊中心動支第2預備金，但每個國小1年級老師要收申請書、要發兒童卡，一般民眾使用的卡幾乎都是自己花錢買的，只有兒童卡與敬老愛心卡是市府發送，公帑花用要講求效益。

令狐榮達表示，兒童卡使用率1.7％實在太低，需要檢討改進，發送兒童卡是每位兒童的權益，使用不使用沒辦法強迫，我想老師與公務員都會樂於配合執行。

教育局長楊振昇指出，兒童卡的功能為搭乘捷運、公車享半價優惠，會再宣導讓學生多多利用，兒童卡使用率低問題要再檢討改進。

未來兒童卡功能擴充，市府規 於110學年度進行系統建置及測試，預計於今年10月底前進行卡片印製及交付試辦學校，由包括2所高中、4所國中、4所國小的10所學校試辦，正式推行預計於111學年度由國中小新生開始實施，高中職採鼓勵方式依需求意願自由申請，逐年達到全校及全市換發數位學生證。