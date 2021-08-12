市議員李中12日質詢指出，台中市政府每年花20幾億補貼客運業者，無非就是希望市民能從使用私人運具轉到公共運輸，既解決交通壅塞問題又能節能減碳，但小客車與機車數量卻連續三年成長，公車運輸量反而連年下降；他要求交通局慎重評估現行大眾運輸方案，要推出讓市民有感的新政策。

李中表示，依據交通部的統計數據，今年上半年小客車數量就比去年增加了9196輛，機車也增加1萬1160輛，這已是連續兩年都呈現成長趨勢；反觀公車運輸量，卻是連續兩年都下降，109年比108年整整少了2200萬人次的運量，這是個極大的警訊，顯見目前交通局的大眾運輸政策，對民眾毫無吸引力。

李中指出，我們市政府每年編列20幾億來補貼大眾運輸業者，目的是希望市民減少使用私人運具，一起搭乘大眾運輸工具，既能減輕市區道路的壅塞問題，還能達到節能減碳的雙重目標，但從數字來看，公車搭乘量卻不斷減少，免費政策以外，交通局或許要往幹線化與區域小巴密集接駁的方向來思考，用高密集度與好的服務品質，才能吸引現在搭乘者以外的市民加入公共運輸行列。

李中強調，目前興建停車場仍然停在傳統的車道繞行模式，但像德國法蘭克福機場、北京大興機場都已經開始採用智慧倉儲停車模式。建議交通局可以從大車站計畫的停車場開始嘗試，用科技來增加單位面積停車數量，並大幅增加停取車效率。