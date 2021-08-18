台中市議會18日進行都發建設水利業務質詢，市議員楊正中表示，都發局長期以來未依法行政，破壞預算體制，導致責權不一，他也整理出六大缺失，質疑台中市政府都發局長期以基金支付法定業務，有規避監督之嫌。都市更新係按都市更新條例第3條辦理都市計畫範圍內實施重建、整建或維護措施，主管機關可依第31條設置基金推動都市更新業務。

楊正中指出，惟台中市都發局於該基金使用辦法中，尚包含都市發展業務，他也質疑無法源依據。而該局法定職責之都市計畫相關經費，長期由該基金支出，造成該局施政計畫與預算不能相互配合，因此也難以考據該局施政成效。

楊正中說，為專責辦理興辦社會住宅及辦理住宅補貼等業務，台中市住宅基金於106年1月1日成立。惟都發基金之基金用途，亦訂有公有出租住宅之興建並已支付17億興辦社會住宅。依據預算法第4及62條，基金來源及用途皆已有限制，市故基金間彼此獨立，各基金間經費不得互相流用。

楊正中指出，都發局藉該基金每年編列人事費3600萬，大量聘用臨時人員74人，但歷年委外業務卻不見減少。是以該局法定職員編制為199人，另有約聘人員21人，臨時人員82人，如再加基金編制人員，合共臨時人力177人，約佔正式職員88％；亦即每十位正式職員，就有臨時雇用人員8.8人，顯然預算編列浮濫。

楊正中表示，該基金之回饋金收入於預算書中未詳細說明計收標準及計收件數，致議會、主計、審計無從審議，內控機制顯然薄弱，易滋弊端，要求都發局應嚴加管理。