Delta變異株肆虐，全球確診病例數急速攀升。南韓傳出2名大學生為在未接觸確診者的情況下感染Delta，經疫調後發現，2人曾與確診者於不同時間，使用同張桌椅而感染，全羅南道保健福祉局長姜英久提醒，應隨時攜帶酒精消毒，以降低染疫風險。

據南韓文化廣播公司新聞（MBC News）6日報導，全羅道木浦市2名大學生因出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，至醫院篩檢後確診，經過衛生單位疫調發現，2人皆未與確診者有接觸，因此一度被定調「不明感染源確診」。

不過在衛生單位持續追查下，發現2人曾經與確診者待過同一間咖啡店，2名大學生在確診者離開後4分鐘進入店內，並與確診者使用同張桌椅，當時2人是要等在店內打工的朋友下班，雖然未與確診者共處同一個空間、沒有拿下口罩及用餐的情況下仍確診，經基因定序比對後發現，2人感染Delta變異株，研判感染途徑很可能是因為環境，或是其他接觸而感染，。

全羅南道保健福祉局長姜英久指出，通常會染疫都是因為與確診者待在同一個空間，但即便是未與確診者共處同一個空間，病毒仍有可能透過環境及其他接觸傳染，因此提醒民眾可隨時攜帶酒精，以降低染疫風險。

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