日本第2季雖出口強勁以及日企資本支出回升，但民間消費受到緊急狀態制肘，導致經濟成長(GDP)預估值，可能只會從第1季大幅衰退後僅微幅成長。

事實上，因受到疫情升溫，緊急狀態延長實施下，家庭支出也受到影響，故日本GDP將遠落後於其它已開發國家。

經濟學家表示，第2季GDP不會大幅成長，因此日本經濟持續在陷在泥濘中。就算7到9月也看不見大改善，因為一直在實施中的緊急狀態，也限制了夏季消費。

日本經濟在第1季大幅衰退3.9%之後，目前，第2季的市場普遍預估值，季增年率估成長0.7%。不過，若是與第1季相比，可能僅漲0.2%。

同時，日企資本支出可增1.7%，民間消費應該還是會衰退0.1%，不過比第1季的衰退1.5%要好一點。至於第2季出口可以期待仍然強勁，但由於進口可能稍大於出口，因此有機會出現貿易逆差。

16日，日本政府將公布第2季GDP相關數據。

此外，7月躉售物價指數的年增率預估為5.0%，表示原物料成本快速上升，正在侵蝕日企獲利。12日，日本官方版數據也將出爐。

雖然強勁的全球需求推升出口和資本支出，但全球晶片短缺已擾亂汽車生產腳步，且也給日本製造業前景蒙上了一層陰影。因為出口與生產成長增幅正在放緩，若車用晶片短缺一事不再解決，日本工業生產恐怕也會受到波及。