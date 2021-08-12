12日最新經濟數據，日本7月生產者物價指數(PPI)漲幅已創13年來最高，代表全球原物料價大漲，加上日圓疲弱，各種進口料件成本也跟著水漲船高。

不過，由於日本市場特性使然，日企是否會將高成本轉嫁給消費者，還有待觀察。不過，由於民間消費疲弱，故通膨率還是零的位置附近徘徊。

日本央行報告，日本7月PPI較2020年同期上漲5.6%，超過市場預估的5.0%。同時，7月也比6月年增5%要高，並創2008年9月以來最大增幅。13年前的PPI，當時曾上漲6.9%。

至於與6月相比，7月PPI月增1.1%，也創2019年10月以來最大漲幅。

此資料顯示，原材料批發價格上漲是主因，包括木材7月份價格，就比2020年同期漲33.1%，而石油和煤炭產品甚至還大漲38.8%。

日本央行表示，日本民間消費孱弱，不過所幸出口強勁，景氣才得以慢慢重回成長正軌。同樣地，全球經濟逐漸好轉，很多商品批發價因此被帶動。但是日本價格還會不會繼續向上，新冠病毒未來發展將是需要觀察重點之一。