桃園3歲女童疑遭謝姓生父虐死，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，2018年曾接獲通報高風險家庭，不過沒有兒虐通報，事件還在了解中。據了解，女童全身上下都是傷，父親有用藥習慣，且女童未與生母同住，桃園地檢署已將謝男依家暴殺害致死罪聲請羈押。

據了解，該名父親連續2日以不求人、徒手毆打3歲的女兒，導致全身瘀青，但父親稱，因為女兒不聽話、說謊才有適當的管教。

家防中心指出，2018年時，父親有案在身，因此接獲通報高風險家庭，不過沒有兒虐相關通報，案件還在了解中。據了解，父親曾有吸毒、用藥習慣，是否吸毒後失控下手，還需要釐清。另外女童也未和生母同住，而是父親的同居女友。另外女童全身上下都是傷，檢方預計下周四解剖相驗釐清詳細死因。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！