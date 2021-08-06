桃園平鎮6日上午，37歲鄧姓駕駛開車到一半突然拋錨熄火停於路中，且正值上班時間車流量大，加上颱風環流大雨，鄧男驚慌到不知所措，所幸員警恰巧經過冒雨協助鄧男將拋錨車輛推置路邊，交通才及時疏困，未導致車流壅塞。
平鎮警分局指出，員警6日行經平鎮區延平路二段時，發現1台汽車突拋錨熄火在路中間，且當時正值上班時間，加上颱風環流大雨，員警見鄧姓駕駛驚慌失措，隨即冒雨協助鄧男將拋錨車輛推置路邊，並疏導壅塞車流，在員警及時的處理之下，該路段未發生車流堵塞及意外。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，雖中央氣象局於5日晚間解除輕颱盧碧的海上颱風警報，但外圍環流造成的豪大雨，仍直接影響台灣，並指出6日上午9時許，桃園市平鎮區持續降下豪大雨，警方因擔心雨勢過大，各轄區派出所已針對低窪地區、地下道來回巡守，避免積水造成交通事故。
警方表示，雖颱風未直接影響桃園地區，但外圍環流造成的豪大雨仍可能造成地面濕滑，用路人視線不清，呼籲民眾外出應備妥雨具，並行車時應減速慢行減少車輛打滑風險。
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