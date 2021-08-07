南投縣信義鄉東埔溫泉附近土石坍方，土石沖進民宅波及3戶。（民眾提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣信義鄉東埔溫泉附近土石坍方，土石沖進民宅波及3戶。（民眾提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣今（7日）凌晨狂風暴雨，信義鄉東埔發生土石坍方，知名溫泉勝地東埔帝綸大飯店後方的民宅旁發生邊坡坍方，大量土石沖進民宅，有3戶遭波及，所幸土石滑動緩慢，民眾及時逃離無人受傷，但民宅遭損一片狼藉。信義鄉公所表示，已緊急撤離附近住戶，協助住戶依親避難，並進行現場清查。

氣象局指出，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，今天至明天，天氣不穩定，澎湖、金門、馬祖及臺灣各地均有陣雨或雷雨，今日降雨最為顯著，台灣西半部地區及澎湖、馬祖易有短延時強降 雨且有大雨或豪雨發生，尤其台灣西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象局提及，9日至12日西南氣流逐漸減弱，臺灣各地受西南風影響；9日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；10日起水氣逐漸減少，中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。