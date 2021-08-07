國際奧會主席巴赫肯定東京奧運的成果。（路透）

東京奧運將於8月8日閉幕，國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)在6日的記者會上稱讚本屆東奧是成功的一次奧運，「必須承認我原本擔心東京奧運會缺乏靈魂（沒有觀眾），很高興優秀的運動員為比賽注入強大的靈魂。」巴赫宣稱他從未質疑東京辦好奧運的能力，但又重申：「這次奧運表現遠超乎我個人的預期。」

巴赫也提到最近國際情勢有些緊繃，看到來自各國的運動員同住在選手村的一個屋簷下，讓他相信著世界和平必定來自於團結。「東京奧運傳達了整個世界在疫情下迫切需要的希望，證明我們可以組織一個讓世界各國共同參與的賽事，讓大家團結起來。」

本屆奧運新增的項目滑板、運動攀岩、衝浪都達到了吸引年輕目光的預期目標，巴赫稱讚讓賽事年輕化、性別更平等。

對於東京奧運延期、沒有觀眾的高額損失，巴赫表示國際奧會愛莫能助，「直接取消賽事是不費一毛錢的，因為我們有買保險，堅持續辦反而更花錢，然而取消賽事會嚴重浪費日本的投資。」

明年2月緊接著就是北京冬季奧運登場，《美聯社》記者詢問巴赫是否會譴責中國大陸的新疆事件，但是被國際奧會的發言人阻止，表示巴赫只會回答有關東京奧運的問題。對於北京冬奧的問題，巴赫表示等他回到瑞士總部之後，他會很樂意回答。