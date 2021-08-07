書法名家張茂樹與學員們合影。（萬和宮提供）

書法名家張茂樹說，學習書法必須做到靜心、興趣及恆心。（萬和宮提供）

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，7日起特舉辦「薪火相傳」師生聯展，書法班24位師生近期60餘件作品，無論楷書、行書、草書、隸書、篆書以中堂、條幅、斗方等形制，展現書藝各自風華；萬和宮董事長蕭清杰說，歡迎各界前往參觀分享心靈饗宴，感受漢字書寫的魅力。

萬和宮書法研習班，於去年元月5日開班，每星期上課兩小時，20餘學員，有跟隨書法名家張茂樹多年的舊有門生，也有剛加入的新人，遍及各年齡層及諸多行業，臥虎藏龍，人才濟濟；他們共同興趣與願望都要認真從茂樹學習傳統國粹。

84歲的張茂樹熟讀古籍，畢生鑽研漢字書法「真.行.草、隸、篆」等各體，淡泊名利，以傳授正統書道為職志，義務教授書法已逾半甲子，可謂桃李滿天下。

張茂樹傳授書寫技能也灌輸創作觀念，學員們在他指導下，感受到直線的耿直、曲線的婉轉，方的端正，圓的包容；更從書法寫作中領略安靜、素樸，極簡到回來觀照自己的生命。

1年多來，雖然新冠肺炎疫情影響，書法班被迫數度停課，但在張茂樹鞭策與鼓勵下，學員們依舊孜孜不倦練習，終於繳出亮麗成績單，幾位有底子的學員尤其突出。「薪火相傳」師生聯展是書法班24位師生近期60餘件作品，各自有不同特色，令人歎為觀止。

張茂樹指出，感謝萬和宮對書法班的輔佐，寫書法必須做到三點：「靜」「興」及「恆」，也就是說靜心、興趣及恆心；他寫書法不是為了出名是為修心養性。曾任教朝陽科大的紀逸鋒分享心得指出，寫書法一定要靜心及恆心，慢慢寫，久而每人的進步就都可看得到。