(09：03更新)氣象局將台南升級為豪雨，南高屏持續發布3縣市豪雨特報，有局部大雨或豪雨，嘉義縣、彰化縣、台中3縣市大雨特報，彰化、台東地區及嘉義山區有局部大雨，提醒連日降雨，山區慎防坍方及落石。

一度減弱為熱帶性低氣壓的盧碧又再度增強為颱風。中央氣象局表示，原位於東海南部的熱帶性低氣壓，今天（8日）凌晨2時發展為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。

詭異盧碧又成颱，加速直撲日本。(翻攝自氣象局)

盧碧為台灣帶來驚人降雨，氣象局針對5縣市發布豪大雨特報。今起西南氣流逐漸減弱，但仍易有短延時強降雨，南部、台東地區及嘉義山區有局部大雨，其中高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風。氣象局今天對屏東縣、台東縣發布「大雷雨即時訊息」。

豪雨特報：高雄市、屏東縣

大雨特報：嘉義縣、台南市、台東縣

氣象局觀測，盧碧颱風中心今晨2時中心位置位於台北東北方570公里海面上，以每小時27轉39公里速度，向東北進行。氣象專家吳德榮說，盧碧「活魂」，今晚將直撲日本九州，其外圍環流漸行漸遠，影響逐漸減輕。

圖為今天截至早上9點的全台累積雨量圖，高屏山區已經紫爆，累積雨量破300毫米。(翻攝自氣象局)

隨著西南氣流逐漸減弱加上低壓遠離，氣象局指出，雨勢將逐漸趨緩，清晨各地仍有陣雨或雷雨，高屏山區依舊出現短延時強降雨，白天之後北部及東半部的降雨會較為局部、短暫，中南部雖仍有局部大雨或豪雨發生的機率，不過整體的雨勢會比昨天緩和許多。

今天除南台灣高溫在29度左右外，其他地方降雨減少，氣溫較回升，高溫約30到32度。