國際原油震盪趨緩，中油宣布在維持亞洲鄰近國家最低價機制前提，9日凌晨零時起汽油價格調降0.4元；柴油價格吸收0.3元，每公升調漲0.2元。

中油表示，本週因公式需調整之柴油0.3元由中油吸收，累計110年至7月底止，共吸收51.82億元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.0元。

受中、美7月製造業景氣趨緩與擔憂疫情復熾等因素影響，導致國際油價下跌。

影響所及，中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.05美元，新臺幣兌美元匯率升值0.151美元，國內油價依公式計算跌幅為2.65%，汽油每公升應調降0.4元。

中油表示，調降後95無鉛汽油每公升29.8元，未達啟動油價平穩措施門檻。

柴油因調降後之換算零售價高於前週公告參考零售價格，每公升應調漲0.5元，考量民生與產業，維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，由中油吸收此部分調幅，柴油本週吸收0.3元，實際價格每公升調漲0.2元。