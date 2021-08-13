需求疑慮，周四歐美原油期貨回落；據國際能源署(IEA)發布的最新月度報告指出，受Delta新冠變種病毒的蔓延，國際旅行低迷明顯對航空燃油需求產生打擊，但對汽油和柴油的影響程度仍需持續觀望。整體而言，預料石油需求復甦在今年底前將有所趨緩，並宣布下調了今年需求預期10萬桶/日。

然而石油輸出國組織(OPEC)，則是上調了非OPEC供應量的預估，因看好全球經濟復甦動能，認為今年石油需求預期將增加595萬桶/日，增幅逾6%，與上月預測相同。顯示對今年的需求預期維持不變的態度，趨緩終場油價跌幅；其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.16美元，報每桶69.09美元；9月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.10美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.13美元，報每桶71.31美元。(商品行情網)