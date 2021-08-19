大陸因疫情影響，近期疲弱的經濟數據引發需求的疑慮，倫敦(LME)周三銅價下跌，跌至近2個月低點，鎳價也跌落1.9萬美元之下，創一個月以來低點。隨著主要原料價格略下修，不鏽鋼價格後續的上漲動能可能趨緩。

先前隨著美元弱勢，加上美中經濟走強，LME鎳價上攻至每公噸1.95萬美元之上，為反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)8月不鏽鋼板材價格，內、外銷全面調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，為連續第四個月上漲。

本月以來，鎳價緩步下滑，加上需求不強勁，不鏽鋼持續上漲的動能趨緩。

燁聯8月盤價大漲，內銷部分，304系每公噸調漲7,500元、430調漲3000元、316L附價平盤；外銷部分，304調漲300~400美元、430調漲150~300美元、316L附價平盤。

上月由於國際鎳價飆升至每公噸1.9萬美元之上，且重要原物料產區大幅減產，料源短缺；加上船運緊張狀況持續，使鋼廠成本大增。隨著不鏽鋼盤元大廠華新麗華8月不鏽鋼盤元價格大漲8000元，燁聯開出的8月盤價漲幅擴大，大漲7500元。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，8月每噸漲7500元，不但連四個月調漲，且累計漲幅23500元。

整體來看，隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季獲利維持高檔，未來則需觀察鎳價走勢以及需求是否可持續加溫。