疫情反撲，周三美國原油期貨續跌1.7%；據本周美國聯準會(Fed)的政策會議記錄指出，新冠疫情已導致全球確診數突破2.1億例，死亡數也達438萬例，這可能暫緩全球經濟重啟的進度，並抑制就業市場。

此外，美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至8月13日當周，儘管美國原油庫存減少320萬桶/日，來到至4.355億桶，但汽油庫存小幅增加了70萬桶/日，與分析師原先預期的下降230萬桶有所差距，導致終場油價呈壓；其中美國原油跌幅1.7%，倫敦原油跌幅1.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.13美元，報每桶65.46美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖2.02美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.15美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.80美元，報每桶68.23美元。(商品行情網)