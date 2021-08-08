隨著疫情逐漸明朗，轉眼間時序也進入立秋了！雖然進入夏季的尾聲，依舊抵擋不住酷熱的天氣，嵜本SAKImoto Bakery、蜷尾家、SUGARbISTRO紛紛推出創意冰品，讓大家暑假宅在家也能輕鬆消暑。

▍1. 嵜本SAKImoto Bakery

以生吐司闖出高人氣的嵜本SAKImoto Bakery，近期以4款人氣果醬口味製成頂級果醬冰淇淋，「伯爵珍奶」以奶茶抹醬作為基底，搭配甜蜜軟Q的黑糖珍珠，是戒不掉的熟悉滋味；「開心果派對」選用開心果抹醬，吃得到獨特堅果香，與焦糖味十足的比利時蓮花脆餅結合，口感豐富多層次；「莓好食光」以石榴石草莓添入鮮純草莓丁、草莓果泥、牛奶冰淇淋，打造酸甜優雅的口感；「Oreo圓舞曲」則以帶有醇厚咖啡香氣的歐培拉抹醬，拌入經典Oreo餅乾，是濃厚系甜點控的最愛。

以生吐司闖出高人氣的嵜本SAKImoto Bakery，近期推出4款人氣果醬口味的冰淇淋。（圖／品牌提供）

▍2. 蜷尾家

台南直送的手工冰淇淋來了！夯度破表的蜷尾家這次與台北人氣餐廳貓下去合作，獨家販售全新的創作冰淇淋組合，一次集結3種不同口味與質地的罐裝義大利冰淇淋，包含焦糖海鹽牛奶冰、鳳梨薄荷雪酪、西瓜薄荷鑽石冰，其中西瓜薄荷是蜷尾家這次最原創的嘗試，將解渴的西瓜冰加上清涼的薄荷冰，顏色鮮豔可口，光看就消暑，澎湃的搭配不論個人獨享或與家人分享都超適合。

以焦糖海鹽牛奶冰、西瓜薄荷鑽石冰、鳳梨薄荷雪酪3種口味為一組，澎湃的搭配光看就消暑。（圖／品牌提供）

▍3. SUGARbISTRO

最健康的仙女系甜點 SUGARbISTRO 推出低GI「38％重乳棕櫚糖生淇淋」！選用純天然鮮奶、英國進口動物性鮮奶油及有機棕櫚糖，沒有添加色素、香精、砂糖或任何化學香料，先以慢火熬煮，再經過一夜低溫冷藏熟成，才有入口即化的綿密口感，不僅吃得到濃醇奶香，更比一般的冰淇淋減糖60％，讓人一口接一口也不擔心造成負擔，除了單吃冰，在家也可用來搭配飲品或甜點一起食用，給人滿滿沁涼消暑的幸福感。