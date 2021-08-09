隨著利拉德再次公開表達對於拓荒者補強不夠積極的失望立場，他將離開波特蘭的謠言自然又開始傳開了，根據《The Athletic》記者波德納搶先爆料，目前七六人正在全力爭取利拉德加盟，招募的「力道」完全不輸去年他們爭搶「大鬍子」哈登。

甚至根據波德納的線報，七六人爭取利拉德加盟的優先等級，比起送走班西蒙斯更高，七六人總裁莫瑞認為，利拉德將可真正改善七六人進攻容易突然當機的老問題，只是七六人恐怕拿不出太好的交易籌碼，畢竟拓荒者也不想要班西蒙斯。

當前利拉德的不滿情緒日趨嚴重，儘管他才跟美國男籃完成奧運4連霸，卻在東京公開批評拓荒者補強不夠主動，他也幫忙拓荒者招募過上季效力勇士的烏布雷，沒想到拓荒者無法提供較高薪資，烏布雷最後以2年2600萬美元加盟黃蜂。

「我很喜歡找來烏布雷當作球隊補強，但我們最終沒有得到他，」利拉德無奈表示，「這沒什麼可以深入講的，無非就是願意或不願意的問題。」他無疑再次說出內心對於拓荒者的不滿，代表他並非完全不可能跟拓荒者提出交易申請走人。