巴黎奧運確定列入霹靂舞項目，長期擔任霹靂舞協會理事長的國民黨智庫副董事長連勝文，過去也秀過舞技，今天有媒體問連勝文要不要代表代表台灣參賽？連勝文聽了開玩笑說，「如果有中老年組我就參加。」

國政基金會今天開線上記者會討論體育政策，連勝文被媒體問到是否參加巴黎奧運霹靂舞項目競賽，連勝文開玩笑說，除非奧運有設中老年組，否則他不可能參加，「有中老年組我就參加。」

連勝文也呼籲政府重視霹靂舞的發展，霹靂舞或是街舞一直以來都是高中大學社團的主流社團，台灣選手的世界表現也都不錯，青運差點打入四強，是很有機會在巴黎奧運奪牌的項目。

連勝文指出，過去政府，甚至社會上對霹靂舞都不夠瞭解，很多人分不清差別，甚至過去政府部門還鬧過笑話，要求霹靂舞者去加入土風舞協會。現在確定要列入巴黎奧運項目後，很多看到可能有利可圖或揚名立萬機會的人，陸續成立一些協會，但如果不是針對選手跟體育本身去貢獻，事情就會很複雜。

連勝文表示，現在應關注的是，如何有資源提供給年輕選手，並推動霹靂舞裁判講習，訓練過程、怎麼調整選拔等等，還有霹靂舞跟街舞又要怎麼整合不要鬧成一團。此外，針對體育人才培育，連勝文也提醒政府應關注選手後續的職涯發展。