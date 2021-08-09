外媒引述消息人士說法指出，特斯拉（Tesla）要求內華達廠員工無論是否已施打疫苗，自9日（周一）起在室內都必須戴口罩。眼見Delta變種病毒肆虐美國，促使愈來愈多企業皆採取更嚴格的防疫措施。
知情人士稱，特斯拉原本規訂內華達廠區員工若尚未接種疫苗就必須戴口罩，但已接種者就無須遵守。如今特斯拉改弦易轍，表示這是考量到高傳染力的Delta病毒不斷擴散以及美國疾病管制與預 防中心（CDC）調整最新指引。
內華達州政府先前表示，若病毒傳播率沒有趨緩，可能於本周向特斯拉廠所屬的郡實施強制口罩令。
外媒引述消息人士說法指出，特斯拉（Tesla）要求內華達廠員工無論是否已施打疫苗，自9日（周一）起在室內都必須戴口罩。眼見Delta變種病毒肆虐美國，促使愈來愈多企業皆採取更嚴格的防疫措施。
知情人士稱，特斯拉原本規訂內華達廠區員工若尚未接種疫苗就必須戴口罩，但已接種者就無須遵守。如今特斯拉改弦易轍，表示這是考量到高傳染力的Delta病毒不斷擴散以及美國疾病管制與預 防中心（CDC）調整最新指引。
內華達州政府先前表示，若病毒傳播率沒有趨緩，可能於本周向特斯拉廠所屬的郡實施強制口罩令。
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