台中市府主計處公布今年7月消費者物價指數為104.95，較6月上漲0.44％；較去年同月上漲2.19％，主因為醫療保險費調漲、實施部分夏季用電費率，電費調漲、藥品及保健食品優惠減少、肉類與葉菜類蔬菜因颱風漲價與國際機票、娛樂設備、遊樂園入場費價漲所致，7月營造工程物價指數126.75，較6月上漲0.68％，較去年同月上漲16.04％。

主計處表示，7月消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.44％，主因油料費隨國際油價調漲、金管會實施壽險業第六回生命表，醫療保險費調漲、實施部分夏季用電費率，電費調漲、藥品及保健食品優惠減少、肉類與葉菜類蔬菜因颱風漲價與國際機票、娛樂設備、遊樂園入場費價漲所致；但女用夏季服飾優惠增加且水果價跌，抵銷本月漲幅。

今年7月CPI與去年同月比較上漲2.19％，主因油料費、機票、蔬菜類、肉類、檳榔、醫療保險費、教養費用、房租、住宅維修費、成衣、醫療保健器材上漲所致；但電費、衣著服務及配件與醫療費用價跌，抵銷部分漲幅。

7大類指數中，交通及通訊類上漲7.40％，主因油料費反映國際油價及機票價漲，分別上漲26.54％與24.97％所致。食物類上漲3.14％，主因蔬菜類和肉類調漲，分別上漲18.95％和9.06％所致。

雜項類上漲0.88％，主因檳榔價漲及醫療保險費受金管會公布第六回生命表調漲保費，分別上漲38.61％與2.60％所致。教養及娛樂類上漲0.75％，主因教養費用調漲，上漲1.37％所致。醫藥保健類下跌0.82％，主因醫療費用調降，下跌1.67％所致，但醫療保健器材上漲0.34％，扺銷部分跌幅。

7月營造工程物價指數(CCI)為126.75，較6月上漲0.68％，主因為鋼筋及預拌混凝土價漲，以致金屬製品類與水泥及其製品類分別上漲1.43％及0.61％，材料類指數上漲0.71％。另因施工架及鋼支撐材租金價漲，以致機具設備租金類上漲1.63％，致勞務類指數上漲0.62％。