新北市警局刑事鑑識中心2019年起與法務部法醫研究所合作，建置DNA整合智慧分析系統，主動通知失蹤人口家屬採樣DNA建檔，與「無名屍DNA資料庫」及「收容遊民DNA資料庫」比對，日前協助3年多前在台北市發現的無名屍找到家屬，迄今已查明無名屍身分逾20人。

台北市林姓男子於2017年離家後便人間蒸發、家屬報案後警方已通報為協尋失蹤人口，但迄今年仍音訊全無。新北市刑事鑑識中心自失蹤人口資料庫中得知此案，即積極聯絡林男母親採樣DNA建檔，再過濾2017年迄今上千筆資料，發現林男與2018年1月社子島島頭公園的無名屍特徵相符，經DNA比對，確認與林母有一親等血緣關係。

鑑識中心表示，新北市系統性鑑定失蹤人口家屬DNA比對為全國首創，主動逐案聯繫失蹤人口家屬建立DNA樣本，再與法醫研究所跨域合作，將樣本與失蹤人口及無名屍體DNA建檔資料庫連結，進行比對與親緣分析。

此法不但省去每次在龐大資料中反覆核對、查找的繁複過程，更不受限於協尋對象缺乏明顯特徵或難以辨識的困難，大幅增加尋獲失蹤人口及確認無名屍身分的數量及效率，執行迄今已成功確認無名屍身分20餘人。

鑑識中心呼籲，有親人長年失蹤的家屬不要放棄希望，可向刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對，尋人過程中多一種管道便多一次機會，幫助親人早日找到回家的路。