張姓女子日前慌張地跑進台中市政府警察局第四分局春社派出所，情緒激動地表示，她父親於早上7時外出工作後便聯繫不上，懇求員警協助找尋。警員陳宏霖聽聞後，一方面安撫張女情緒，一方面調閱車子行徑路線，發現張父車行紀錄曾往台中港方向行駛。

張女聽完後驚恐不已，擔心張父尋短。當員警進一步調閱路口監視器後，確認張父最後定位於本市工業區37路，發動人力搜尋後順利尋獲張父；張女見到父親安然無恙，終於放下心中大石，對於員警的高效率尋人甚是感激。

張女向員警說，最近家裡有些事情令父親煩心不已，家屬雖一再開導，惟張父仍不時露出尋短念頭。當天張父未向家人告知下即外出，家屬撥打電話亦未獲回應，遍尋不著的情況下，著急地像熱鍋上的螞蟻。慶幸遇到陳員，以最快的速度調閱相關設備，避免憾事發生。

春社所長曾一峯表示，陳員發揮敏銳判斷力，才能掌握黃金時間內尋獲失蹤人口，並呼籲民眾遇類似情形可立即至鄰近派出所報案協尋。