取得機車駕照已成為生活必需的技能之一。（胡健森攝）

宜蘭面山向海、幅員廣闊，但大眾運輸系統遠不如雙北都會地區發達，民眾日常生活的移動仍以機踏車為主，取得機車駕照已成為生活必需的技能之一，縣府考量新住民朋友可能剛定居台灣，因為國情不同、語言不同、道路駕駛習性不同等因素，不利考到駕照，因此特別開辦「新住民機車考照輔導班」，來協助新住民朋友考得駕照。

宜蘭縣的新住民人數約9千人，佔全縣人口數約2％，宜蘭縣政府為了提升新住民朋友生活技能及行動便利性，特別開辦「新住民機車考照輔導班」藉以輔導新住民朋友考取機車駕照，並鼓勵家屬一起陪同參加，培養相互學習、扶助、扶持的情感，進而促進家庭和諧，凝聚家庭力量。

「新住民機車考照輔導班」共有19名學員，分別來自中國大陸、美國、南非、越南、印尼及菲律賓等國家，縣府也特別與宜蘭監理站合作，規劃有「交通號誌及法規」、「防衛駕駛」、「肇事預防」、「安全及急救常識」、「行車前檢查維護」、「考照須知」、「實地練習」等相關課程內容，課程全程免費並聘有通譯人員協助通譯，讓新住民朋友更加瞭解台灣的交通法規及交通常識，避免因無照駕駛而受罰或發生交通事故，同時提升生活便利性及強化生活適應力，藉以提升就業力及創業能力，能更順利地融入社會之中。

宜蘭縣長林姿妙14日也特地前往宜蘭監理站關心新住民朋友學習機車考照的狀況，除了幫忙加油打氣，還贈送每人一頂安全帽，林姿妙說，新住民朋友遠嫁到我們宜蘭，雖然我們名義上是他們的婆家，但更要像娘家一般的照顧這些台灣媳婦，讓她們能在這裡安居樂業，無後顧之憂，希望藉由輔導新住民朋友考取機車駕照，能讓她們生活上更方便，也能獲得更多成就感。