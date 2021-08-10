光學鏡頭廠玉晶光(3406)7月合併營收16.48億元，較上月增加45.16%，為歷年同月新高，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好。

由於順利拿下美系客戶新機所有鏡頭，玉晶光7月合併營收隨著美系客戶拉貨啟動快速攀升，7月合併營收為16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%。

去年中高階鏡頭佔玉晶光手機鏡頭比重約15%到22%，由於今年5P到7P中高階鏡頭及感測鏡頭訂單量增加不少，郭英理表示，公司目標期待今年高階6P到7P鏡頭佔比能達到35%到40%，不過還是要以客戶實際拉貨而定。

隨著美系客戶新機拉貨啟動，玉晶光目前產能吃緊，玉晶光總經理郭英理表示，第3季及第4季是旺季，且訂單多了些，雖然今年比去年增加約12%到13%的產能，但因鏡頭P(片)數增加，吃掉不少產能，預估實際出貨產能僅增加約10%，現在廈門廠區4座廠產能都是滿的。

逐漸站穩美系手機鏡頭供應商後，玉晶光將產品研發重心轉向AR/VR及車載鏡頭等非手機以外新應用，希望能達到分散客戶及產品目標，隨著產品佈局發酵，陳天慶表示，公司目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。